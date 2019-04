KLM Urban Trail voor vierde jaar op rij uitverkocht

De KLM Urban Trail, die voor zondag 14 april op de agenda staat, is voor het vierde jaar op een rij uitverkocht. Komende editie staan er 3.500 deelnemers aan de start van de hardloopwedstrijd, die de sportievelingen dwars door allerlei stad-Groningse gebouwen voert.

In 2016 had Groningen de landelijke primeur met de allereerste Urban Trail van Nederland en was het evenement met 2.000 deelnemers uitverkocht. Het jaar erop stonden 3.000 deelnemers aan de start om de binnenstad van Groningen op een andere manier te leren kennen. De editie van vorig jaar en deze editie tellen 3.500 deelnemers.



De Gasunie, het Provinciehuis, Vesta Woonforum en de Universiteitsbibliotheek Groningen zijn dit jaar de grote trekpleisters. Samen met 17 andere locaties vormen deze plekken en gebouwen het parcours van de Urban Trail. De start en de finish zijn op de Vismarkt. Hier kunnen deelnemers vooraf hun tassen achterlaten en krijgen ze na de finish een ontbijt en een medaille.



Lopers die geen startbewijs hebben weten te bemachtigen en toch mee willen doen aan een KLM Urban Trail, kunnen zich inschrijven voor de KLM Urban Trail Zwolle op zondag 19 mei. Ook Leeuwarden staat voor 23 juni op de agenda. Alle KLM Urban Trails zijn te vinden op www.klmurbantrailseries.nl.