Zweedse Kerstmarkt ook dit jaar in Suikerfabriek

Kerstliefhebbers opgelet: de Zweedse Kerstmarkt in de Suikerfabriek – volgens de NS een van de leukste van het land - staat ook dit jaar weer op de agenda. In het weekend van 7 en 8 december is het zover.

Niet eerder komen er naar de Zweedse Kerstmarkt zoveel creatieve standhouders als dit jaar: 108 stuks.



De Zweedse kerstformule bestaat niet alleen uit deze shopadresjes. De programmering wordt gecomplementeerd met livemuziek, theater en workshops. En wat dacht je van een Inpakatelier, liefdesbrieven, de (kerst)ballenbak en een Cadeautjeskassa? De Zweedse Kerstmarkt werd recent door NS beloond met een plek in tien leukste kerstmarkten van Nederland.



Shoppen



De Zweedse Kerstmarkt is in eerste plaats dé plek waar bezoekers al jaren hun bijzondere kerstcadeaus kunnen scoren. De line-up dit jaar bestaat onder meer uit Scandinavisch design voor je huis en garderobe, stationery, andere creatieve hebbedingen en heel veel food.



Ook is er muziek, veel muziek. Met een handvol kerstkoren, maar ook singer-songwriters én een kerstdj bij binnenkomst.



www.zweedsekerstmarkt.nl