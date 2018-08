Zienemaan en Sterren tovert Suikerterrein opnieuw om tot openluchtbioscoop

Op vrijdag 7 september opent het filmfestival met de Russische ruimtevaart thriller Salyut-7. Zaterdag 8 september staat de concertregistratie van Monterey Pop uit 1968 op het programma en op zondag 9 september sluit de openluchtbioscoop af met het extravagante liefdesverhaal How to Talk to Girls at Parties. De kaartverkoop voor het filmevenement is inmiddels gestart.



Vrijdag 7 september: Salyut-7 ‘Space thriller spectacular, Russian style’

Bombastische ruimtevaartthriller over de waargebeurde missie in 1985 naar ruimtestation Salyut-7. Gravity meets Apollo 13, maar dan met een flinke schep Russische humor en melancholie. Vladimir Poetin vond de film prachtig.



Zaterdag 8 september: Monterey Pop ‘The greatest pre-Woodstock rock music festival’

Monterey Pop uit 1967 geldt als de absolute oermoeder der festivals. Laat je met deze festivalcompilatie van D.A. Pennebaker meeslepen door Janis Joplin, Otis Redding, Jimi Hendrix en nog veel meer grootheden uit die tijd. Opnieuw uitgebracht in superieure beeld- en geluidskwaliteit.



Zondag 9 september: How to Talk to Girls at Parties ‘Punk-boy meets alien-girl story’

Extravagant liefdesverhaal gesitueerd in de gevaarlijkste plek van het universum: de Londense wijk Croydon. Genre-overstijgende trip vol bonte kostuums, met glansrollen voor Elle Fanning en Nicole Kidman als punkdiva.



Tickets & tijden

Filmtickets kosten €9 in de voorverkoop en €11 aan de deur. Een Weekender á €22,- geeft toegang tot alle drie de films. Daarmee bespaar je €5,- Cineville-leden kunnen op zondag 9 september gratis naar binnen en de andere films zijn slechts €5,- met Cineville-korting.



Bezoekers kunnen vanaf 18.30 uur terecht bij de foodtrucks bij de Oude Suikerfabriek. Om 20.30 uur start het programma. Na de film kan men napraten bij het kampvuur. De films zijn Engels gesproken of Engels ondertiteld waardoor Zienemaan & Sterren geschikt is voor de international community. Naast het hoofdprogramma zijn er ’s middags ook kinderfilms te zien bij Zienemini in de Wolkenfabriek.