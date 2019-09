Zeven redenen om er dit weekend op uit te trekken

Wil je nog even een festival meepakken? Of ga je liever naar de Ommelander Markt of een potje jeu-de-boulen? Hieronder volgen de wekelijkse uitgaanstips van Nu.nl/Groningen.



ReitdiepPOP - Reitdiephaven

In de fotogenieke Reitdiephaven vindt ReitdiepPOP plaats: een uit de kluiten gewassen buurtfeest. Onder meer Cashmyra, ALLOWAY, de Memphis Maniacs en feestband KaramBAM! komen optreden. Verder is er een barbecue en kun je je fiets pimpen.

Waar: Reitdiephaven

Wanneer: 13 en 14 september

Prijs: vrijdag 21 euro, zaterdag gratis

Nazomeren Festival - Roodehaan

Bizzey, The Partysquad, Jody Bernal en andere artiesten komen het festivalseizoen afsluiten op Nazomeren. Je vindt er vijf podia waar house, techno en urban worden gedraaid.

Waar: Oude Roodehaansterweg

Wanneer: zaterdag 14 september vanaf 13.00 uur

Prijs: 36 euro

Ommelander Markt - Harmonieplein

Op de Ommelander Markt vind je uitsluitend Groningse streekproducten zoals droge worst, kaas, honing, fruitsappen, soepen, taarten, zeep, bloemen en wol. De producten koop je hier rechtstreeks bij de producent.

Waar: Harmonieplein

Wanneer: zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Jeu-de-boulestoernooi - Stadspark

Het Institut Français en jeu de boulesvereniging Pret le But organiseren gezamenlijk een jeu-de-boulestoernooi in het Stadspark. Je hoeft geen kennis of ervaring met het spel te hebben om mee te kunnen doen.

Waar: Pres le But, Paviljoenlaan 5

Wanneer: zaterdag 14 september van 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Letterenfestival - Faculteit der Letteren

De Rijksuniversiteit Groningen wil met het Letterenfestival laten zien dat de geesteswetenschappen divers, dynamisch, innovatief en relevant voor de samenleving zijn. Tijdens het evenement worden mini-lezingen en workshops gegeven, wetenschappelijke experimenten uitgevoerd en rondleidingen door het gebouw gehouden.

Waar: Faculteit der Letteren, Oude Kijk in 't Jatstraat 26

Wanneer: 14 september van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Open Monumentendag - binnenstad

Tijdens de Open Monumentendag zijn verschillende gebouwen die normaal gesproken niet publiekelijk toegankelijk zijn geopend. Je kunt onder meer een kijkje nemen in het Provinciehuis, het gebouw van de Vrijmetselaren, de watertoren of de pakhuizen langs het Hoge der A.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: 13 tot en met 15 september

Prijs: gratis

BierSpijs Wandeling - binnenstad

Een wandeling door de historische binnenstad, gecombineerd met een hapje en een drankje in verschillende restaurants in Groningen: dat is de BierSpijs wandeling. De tocht gaat langs Café de Toeter, het Koetshuys, Belgisch biercafé De Pintelier, Houdt van Eten, Brasserie Midi en Beer&. Je proeft zes biertjes, gecombineerd met zes gerechten.

Waar: zes restaurants in Groningen

Wanneer: zondag 15 september van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 60 euro

