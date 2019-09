Zeker honderd kinderen dansen zondag de Pasapas en halen geld op voor Beatrix Kinderziekenhuis

Op dit moment zijn er al bijna 100 kinderen opgegeven die samen meer dan €2500,- hebben opgehaald met hun deelname. Als deelnemer dien je bij inschrijving minimaal €5,00 te doneren aan het goede doel. Natuurlijk probeert de organisatie een Gronings record met zoveel mogelijk kinderen te organiseren, dus schrijf je nu in voor de recordpoging via: www.pasapasdansen.nl. Inschrijven is noodzakelijk voor de telregistratie van de recordpoging. Op zondag 29 september kun je uiteraard ook €5,00 doneren in de collectebus waarmee deelname bevestigd wordt.



Het goede doel is de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. De deelnemende kinderen komen in beweging voor kinderen die opgenomen liggen in het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en halen daarmee geld op voor de Liedjesfabriek. Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Met de mobiele muziekstudio zoeken ze de kinderen in het ziekenhuis op, zelfs aan hun bed. Er wordt gezongen voor een plezierige afleiding én een tastbare herinnering waar ze trots op kunnen zijn, namelijk hun eigen lied en videoclip.



De afgelopen 3 jaar ondersteunt de Plantsoenloop het goede doel Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis door het inzamelen van geld voor zieke kinderen. Deelnemers doneren bij dit evenement aan het goede doel en lopen zelf een prachtig parcours van 1 km, 2 km, 4 km of 8 km door het heuvelachtige Noorderplantsoen. Het is de oudste en gezelligste loop waarbij meer dan 2000 kinderen, van de totaal 3000 deelnemers, elk jaar mee doen. Inschrijven kan al vanaf 4 jaar via: www.plantsoenloop.nl.



Olivier van (team) Kinderen voor Kinderen ook aanwezig

Voor deze spectaculaire recordpoging hebben Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis en de Plantsoenloop hun handen in één geslagen om geld op te halen en om meer kinderen op een ludieke manier in beweging te krijgen. Dit doel hangt nauw samen met die van de Nationale Sportweek in Groningen. De datum is daarom ook niet voor niets op de laatste dag van de Nationale Sportweek. Om de recordpoging laagdrempelig te houden is gekozen voor het nummer de Pasapas van Kinderen voor Kinderen, het nummer van de Koningsspelen 2019. Uniek is de aanwezigheid van Olivier Feikens, één van de danscoaches van Kinderen voor Kinderen. Hij zal samen met de kinderen de Pasapas dansen. Mocht je het dansje nog niet weten, dan kun je die op de dag nog leren van Olivier.



De recordpoging zal aanstaande zondag 29 september van 14:00 tot 15:00 plaatsvinden op de Ossenmarkt in Groningen. Wanneer alle kinderen de Pasapas gedanst hebben zal er een cheque met het opgehaalde bedrag uitgereikt worden. De Kinderburgemeester Jouayria Ouarraoui, ambassadeur van de Nationale Sportweek, zal de cheque overhandigen aan de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.