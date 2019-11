Zeker 18.000 bezoekers voor 7e editie inspiratiefestival Let’s Gro

Het festival over de toekomst van Groningen heeft voor de zevende keer een podium gegeven aan alle mensen die de stad en regio mooier, beter en leefbaarder willen maken. Meer dan 40 sprekers uit binnen- en buitenland raakten het thema van dit jaar: ‘Together’. “De editie 2019 blinkt vooral uit in diepgang, diversiteit en onderlinge verbinding”, aldus de organisatie.



Klein maar fijn waren de bijeenkomsten over eenzaamheid, kwetsbaarheid en inclusiviteit. Spraakmakend waren gezondheidsdeskundige Machteld Huber, sociologe Saskia Sassen en schrijfster Taiye Selasi. Ontroering brachten fotograaf Joram Krol, kunstschilder Egbert Modderman en de Groningse zangeres Marlene Bakker. Energie spetterde er van de Groningse Salsa-avond, het uitverkochte feest in Hoogkerk en de cursus Gronings voor internationals en gebarentaal.



Let’s Gro kende traditioneel een aantal primeurs. Voorafgaand aan het festival zijn er een aantal podcasts opgenomen over diverse onderwerpen. Daarnaast zijn de drie ontwerpen onthuld voor Dudok waar men nog op kan stemmen tot 8 november en het nieuwe groene stadsplein aan de Diepenring. Marketing Groningen presenteerde de nieuwe identiteit voor het Merk Groningen.



Het toekomstplan voor het leegstaande V&D-pand, het Groot Handelshuis, stond centraal op de bijeenkomst over de toekomst van de detailhandel. Ook waren er rondleidingen door het nieuwe Forum Groningen en konden mensen minigolfen in Groninger stegen en gangen bij Let’s Golf.



Speciale aandacht was er dit jaar voor het klimaat. De noordelijke Klimaattop viel op donderdag 31 oktober samen met Let’s Gro en op zaterdag was het Grand Theatre geheel gewijd aan klimaatverandering.



Let’s Gro is daarmee een belangrijke opmaat naar de Klimaatweek die van maandag 19 oktober tot en met zaterdag 24 oktober 2020 in Groningen plaatsvindt. Ter compensatie van de CO2 uitstoot van het festival wordt voor alle 134 activiteiten een boom geplant.