Zaterdag in de binnenstad: Rumbling Earth Festival

Op het programma van Rumbling Earth Festival staan meer dan 40 acts uit het Noorden, verdeeld over 7 locaties. Zo zijn er intieme singer songwriterconcerten in de Brugstraat, Zwanestraat, Westerhaven, Poeleplein, Waagplein, Herestraat en voor het Grand Theatre. Er zijn optredens van onder meer CYNN, Arnold Veeman, Timo de Jong, Martijn vd Zande, The Samuels, Los Obamas en Robin Yzerman.



Ook muzikale bezoekers mogen meedoen. Zo kunnen mensen zich aanmelden voor het open podium op de Museumbrug via de website van Rumbling Earth. Daarnaast is er de hele middag een enorme jamsessie gaande op de Grote Markt onder leiding van Rocking Tiger en Groningse cultheld Lou Leeuw.



Het festival sluit traditiegetrouw af met een afterparty in Nachtcafé Warhol met een drietal bands. Dit jaar is de eer aan The Vices, Los Obamas en The Tightropes.