Woensdagmiddagactiviteit in Groninger Museum: tekenen, schilderen en meer

Nog geen plannen voor morgen? Elke woensdagmiddag is er een speciale activiteit in het Groninger Museum.

Gedurende de hele zomervakantie is er elke woensdag een inkoopactiviteit in het atelier van het museum. Kom tussen 12 en 17 uur langs in het atelier en maak een maquette zoals David LaChapelle of schilder een van De Ploeg-landschappen. Ook is er ruimte om vrij te tekenen.



Iedereen is welkom en er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten.



www.groningermuseum.nl