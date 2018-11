Woensdagmiddag: gratis Lunchconcert met klassieke muziek

Even ontspannen tijdens een drukke werkdag, en even genieten van klassieke muziek? Dat kan woensdagmiddag tijdens een gratis Lunchconcert dat om twaalf uur begint.

Aanstormend klassiek muziektalent zit (bijna) iedere woensdag voor u klaar in Het Café in De Oosterpoort om uw middagmaal muzikaal te omlijsten.

De lunchconcerten worden georganiseerd i.s.m. het Noord Nederlands Orkest en het Prins Claus Conservatorium.

Aanvang 12.00 uur, toegang gratis , reserveren niet nodig.