Win twee tickets voor Matt Simons in De Oosterpoort!

Matt Simons leerden we in Nederland voor het eerst kennen in 2013, toen werd zijn debuutsingle 'With You' gebruikt in de soapserie Goeden Tijden Slechten Tijden. Momenteel heeft 'ie een dikke hit met 'We Can Do Better' én staat hij aanstaande zondag 21 oktober in De Oosterpoort! Wil jij hier bij zijn en zijn hits meezingen? Doe dan snel mee met onze Facebook-winactie !

Muziek zit in Simons’ bloed. Zijn grootouders waren operazangers en zelf studeerde hij jazz en klassiek, begon zijn muzikale loopbaan op de piano, switchte toen naar clarinet en saxofoon om weer de eindigen bij piano. Terwijl zijn leeftijdsgenoten naar rock and roll luisterden, vond hij jazz interessanter.



In het huidige poplandschap waar weinig artiesten hun eigen muziek schrijven, geeft Simons uitgebreide muzikale achtergrond hem een voorsprong. “Ik denk dat je de tools moet gebruiken die je aangereikt krijgt en er iets zinvols van probeert te maken – dat is altijd mijn filosofie geweest,” zegt hij. “Het grotere doel is gewoon proberen om jezelf te kunnen uiten.”



We Can Do Better

Matt gebruikte 2017 om te schrijven en nummers op te nemen. Nu is hij terug met zijn aanstekelijke nieuwe single ‘We can Do Better’. “Het nummer gaat over hoe jongeren van nu minder snel een gelaagde relatie aangaan en steeds langer wachten met trouwen. En met een een scheidingspercentage van meer dan 50%, can you blame them? Ik besloot een nummer te schrijven voor mijn toekomstige verloofde en mezelf over hoe wij het beter kunnen doen.”



Support: Daniel Docherty

Matt Simons neemt Daniel Docherty mee op tour. De uit Bellshill afkomstige Docherty betovert het publiek met oprechte songteksten, geweldig gitaarspel en innemende Schotse tongval.



Winactie

De GIC mag twee kaarten voor het concert weggeven onder de volgers op Facebook. Het enige dat je hoeft te doen is onderstaande Facebook-post te liken en in de reacties te laten weten met wie je graag naar het concert wil (tag diegene ook eventjes, als dat kan!). Onder de inzendingen verloten we woensdagochtend eenmaal twee tickets.



Zelf tickets kopen

Kun je niet wachten op de uitslag en wil je meer informatie over het optreden of zelfs al tickets kopen? Check dan de website van De Oosterpoort.