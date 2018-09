Wijnfestival Groningen: de lekkerste wijnen onder één dak

Van vrijdag 28 september tot en met zondag 30 september staat Groningen voor de derde keer in het teken van wijn tijdens het Wijnfestival Groningen in de Der Aa-kerk.

Op het wijnfestival staan diverse wijnwinkels, wijnhuizen en wijnimporteurs die de bezoeker alles kunnen vertellen over hun wijnen en graag een proefglas inschenken.



Het festival is dé gelegenheid om verschillende wijnen te proeven. Een bloemige Viognier uit Zuid-Frankrijk, een stuivende Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland of een krachtpatser uit Priorat? Je hoeft niet te kiezen maar kunt overal van proeven en je laten verrassen.



De beste restaurants van Groningen bereiden verschillende hapjes om je lekkere trek te stillen, maar ook het vertrouwde kaasplankje is niet te missen. Ben je helemaal weg van een bepaalde wijn, dan kun je deze direct bij de standhouder bestellen.