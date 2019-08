Wijkmarkt Oosterpark: zaterdag presentatie van bewoners, organisaties én een gezellig programma

Komende zaterdag 31 augustus vindt er voor het eerst een bijzondere Wijkmarkt Oosterpark plaats in de Oosterparkheem in de Merelstraat. Alle wijkbewoners, verenigingen en organisaties kunnen zich er presenteren

Wijkbewoners en organisaties staan op deze dag met hun marktkraampjes in het pand en in de tuin, er is livemuziek, er zijn dansoptredens en er vinden activiteiten plaats (kinderen kunnen o.a. geschminkt worden).

Ook zijn er stands met eten en drinken. Het belooft een gezellige dag te worden. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 11:00 uur en 17:00 uur. De toegang is gratis.

Wie snel is, kan nog een kraam huren via wijkmarkt@martinizorg.nl of via 06-58815115.

De toegang is gratis. Voor het huren van een kraam vraag de organisatie een klein bedrag.







Locatie: Merelstraat 100 Groningen