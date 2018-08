Weekend in Groningen: van fietsen door de provincie tot dansen bij Paradigm

Er is dit weekend weer van alles te doen in Groningen. Het Suikerunieterrein staat in het teken van Paradigm, terwijl je in de binnenstad nog even kunt genieten van Zomerstad. Zondag stappen duizenden wielerliefhebbers weer samen met de Groningse wielerheld Bauke Mollema op de fiets voor een prachtige tocht. Maar dat is nog niet alles. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.