Weekend in Groningen: Rrrollend Groningen en ReitdiepPOP

Wie van feest en lekker eten houdt, is dit weekend in Groningen aan het goede adres. Een overzicht van de leukste activiteiten in de stad.

ReitdiepPOP - Reitdiephaven

Muziekfestival ReitdiepPOP is een feest voor het hele gezin. Voor de jongste bezoeker is er onder andere een kinderdisco en vrijdagavond is het dansen geblazen met The Dirty Daddies. De volgende dag gaat het feest onverminderd verder op een van de mooiste locaties van de stad: de Rietdiephaven, met op de achtergrond de 'wereldberoemde' kleurrijke pierwoningen.



Wanneer: vrijdag en zaterdag

Waar: Reitdiephaven

Prijs: gratis, voor sommige optredens moet betaald worden

