Weekend in Groningen: Mindf*ck live, Kilo Kleding Sale en spooktocht

Victor Mids staat drie dagen in MartiniPlaza met zijn MINDF*CK LIVE, en voor liefhebbers van vintage kleding is er de Kilo Kleding Sale. Dat, en nog veel meer staat er dit weekend in Groningen op de agenda.

Schnitger Festival



Het Schnitger Festival is een muziekfestijn waarbij de beroemde orgels van de Duitse orgelbouwer Arp Schnitger centraal staan. Tijdens dit festival kan het publiek op verschillende locaties in de stad genieten van een breed aanbod aan muziekevenementen, variërend van orgel-lunchconcerten tot hiphop van Urban House. Het thema van dit jaar is Italië.



Wanneer: vrijdag tot en met zondag

Waar: verschillende locaties in de binnenstad

Prijs: afhankelijk van het concert

Meer informatie



MINDF*CK LIVE



Victor Mids geeft zijn eerste grote liveshow en staat vrijdag, zaterdag en zondag in MartiniPlaza. Voor iedereen die MINDF*CK zelf een keer mee wil maken is dit dé kans om het met eigen ogen te zien. Tijdens MINDF*CK LIVE wordt kan het publiek zelf ervaren hoe makkelijk je eigen brein je voor de gek kan houden.

Wanneer: vrijdag tot en met zondag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: vanaf 31 euro

Meer informatie



Vintage Kilo Sale



Kleding kopen per kilo? Het kan aankomend weekend tijdens de Vintage Kilo Sale in EM2 op het Suikerunieterrein. De organisatie belooft voor ieder wat wils: voor vrouwen en mannen, en in elke stijl. Per kilo kleding betaal je 18 euro.

Wanneer: zaterdag en zondag

Waar: EM2, Suikerunieterrein

Prijs: toegang is gratis

Meer informatie



40UP



De Oosterpoort staat komende zaterdag voor de derde keer in het teken van hét ultieme dansfeest voor veertigers: 40UP. De beste dansnummers, zowel oud als nieuw, komen voorbij.

Wanneer: zaterdag

Waar: De Oosterpoort

Prijs: 13,50

Meer informatie



Lantaarn- en spooktocht in Maisdoolhof Meerstad



Het seizoen voor het Maisdoolhof in Meerstad zit er bijna op. Als afsluiter is er vrijdagavond voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud een lantaarntocht. Zaterdag staat er een spannende spooktocht op het programma. De minimumleeftijd is 12 jaar (onder begeleiding). Het Maisdoolhof is bijna 3 voetbalvelden groot en telt maar liefst 4 km aan paden.

Wanneer: vrijdag en zaterdag

Waar: Maisdoolhof Meerstad

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie