Waarom staan zo weinig beroemde Groningse vrouwen op Wikipedia?

De Verhalen van Groningen heeft eerder dit jaar de Groninger Vrouwengalerij gelanceerd. Deze galerij zet 50 bijzondere Groninger vrouwen in de spotlights en bestaat uit online biografieën op de website van De Verhalen van Groningen en een rondreizende expositie. Daarnaast staan de vrouwen uit de Groninger Vrouwengalerij dit jaar centraal tijdens allerlei activiteiten en evenementen in stad en provincie.

Gendergap op Wikipedia

Ongeveer de helft van deze 50 vrouwen is echter nog niet in de bekende online encyclopedie Wikipedia te vinden. Dit is een voorbeeld van wat de ‘gendergap’ op Wikipedia wordt genoemd: een oververtegenwoordiging van onderwerpen die mannen interesseren en een ondervertegenwoordiging van 'vrouwelijke' thema's en interessegebieden. Met het Wikiproject Gendergap wil Wikipedia deze gendergap verkleinen.

Wikipedia Schrijfavond

Historici Femke Knoop en Nienke Smit willen hieraan bijdragen en benaderden daarom De Verhalen van Groningen om gezamenlijk een Wikipedia Schrijfavond te organiseren in het kader van de Groninger Vrouwengalerij. Het Groninger Forum biedt locatie. De avond begint met een korte introductie door een specialist van het Wikiproject Gendergap. We leren hoe we een goed artikel op Wikipedia (een ‘lemma’) schrijven en gaan vervolgens aan de slag om de biografieën van De Verhalen van Groningen om te bouwen tot een Wikipedia lemma.

Praktische informatie

Deze avond is voor beginners – er is geen enkele ervaring nodig. Het is wel belangrijk dat u zelf een laptop of tablet meeneemt. Opgeven kan via een mailtje naar sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl.

Datum: 31 oktober 2019

Tijd: 19:30u-21:30u (inloop vanaf 19:00u)

Locatie: De WN-Zaal in de Groninger Forum Bibliotheek (Oude Boteringestraat 18, Groningen)