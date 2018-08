Beno speelt Plopatou tijdens Noorderzon

Wie was hij en hoe zag zijn leven eruit? De voorstelling is te zien van 27 tot en met 31 augustus om 19 en 20 uur, in kringloopwinkel Mamamini aan de Noorderbinnensingel, waar Plopatou de laatste jaren van zijn leven bijna dagelijks te vinden was.



De voorstelling wordt muzikaal begeleid door het duo Froukje Wijbenga (accordeon) en Kirsten Otten (viool).



Plopatou, ofwel Berthil C.A.I.P. van Hanswijck de Jonge, overleed bijna een jaar geleden. In de jaren zestig en zeventig waren zijn verschijning en provo-acties ongekend in Groningen, maar ook in de landelijke media werd over hem geschreven.



Zijn gecompliceerde karakter en vreemde bokkensprongen maakten hem bij lang niet iedereen geliefd, maar een kleurrijke verschijning is hij tot aan zijn dood gebleven.