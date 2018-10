Voor het eerst grote lampionnenoptocht voorafgaand aan Sint Maarten

De lampionnentocht vindt plaats op zaterdagmiddag 10 november en loopt van de Nieuwe Kerk naar de Martinikerk. In de optocht loopt Avanti Drumfanfare voorop, gevolgd door Sint Martinus te paard en daarachter veel kinderen met lampionnen van voederbieten en andere zelfgemaakte lampionnen. Aansluitend is er de jaarlijkse lampionnenwedstrijd in de Martinikerk. Wie op z’n ouderwets een lampion van een voederbiet wil fabriceren, kan op zaterdag 27 oktober tussen 11.30 uur en 13.30 uur een gratis knol ophalen op de Vismarkt.

Andere activiteiten

Concert nieuwe stijl

Op zaterdag 10 november vindt van 12.45 uur tot 13.30 uur in de Martinikerk een eigentijds Sint Martinusconcert (12.45 uur - 13.30 uur) plaats. Organist Eeuwe Zijlstra en het schoolensemble GSV, onder leiding van Marcel den Os, verzorgen samen een concert bestaande uit oude en nieuwe Sint Martinusliedjes. Naast het Sint Martinuslied uit 2016 zal speciaal voor de gelegenheid nog een nieuw lied worden gecomponeerd. Het concert wordt gelardeerd met muziektheater en krijgt bovendien een jazz-achtig tintje.

Sint Martinus’ Pronkjewailn

De Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn zet zich in voor de bestrijding van armoede in de stad. Op zaterdagavond 10 november organiseert de stichting een manifestatie in de Martinikerk rond het thema ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Hier worden Groningers die vanuit burgerinitiatieven veel betekenen voor de maatschappij in het zonnetje gezet. Op het programma staan portretten over hen in woord en beeld. In poëzie, film, interviews, theater door Het Houten Huis en een verrassende mix van harmonie en koorzang.

Sint Martinusgans

Een oude traditie op Sint Martinus is het nuttigen van een ganzenmaaltijd. Tijdens de Sint Martinusdagen wordt dit gebruik nieuw leven ingeblazen. Zo zullen verschillende eetgelegenheden in de stad ganzengerechten op hun kaart zetten, van ganzenbout en -stoofpot tot moderne ganzensnacks. Daarnaast wordt in de Martinikerk een besloten ganzenmaaltijd voor thuis- en daklozen georganiseerd en zal op diezelfde locatie op 7 november een ganzenbenefietdiner plaatsvinden.

Sint Martinusmiddag met theater en optocht

Beeldend muziektheater Het Houten Huis en MartiniPlaza organiseren op zondag 11 november weer gezamenlijk een Sint Martinusmiddag. Ditmaal wordt de voorstelling ‘Muziek van Beneden’ opgevoerd. Een theaterproductie voor ‘iedereen die buren heeft’, een familievoorstelling vol humor, beeldende poëzie en meeslepende livemuziek.

Psalmenvesper

De Raad van Kerken van de stad Groningen verzorgt dit jaar op zondagmiddag 11 november in het koor van de Martinikerk een Psalmenvesper rond het thema ‘Honderdduizend lichtjes’. Het Roder Jongenskoor onder leiding van Rintje te Wies verleent hieraan zijn medewerking.

De Sint Martinusdagen worden voorbereid door het Sint Martinusberaad, waarin de Stichting Martinikerk, de Vereniging Vrienden Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn en de theatergroep Het Houten Huis zitting hebben. De meeste activiteiten vinden plaats vanuit en in de Martinikerk.