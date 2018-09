Vliegveld Oostwold toont vliegende monumenten

Drie bijzondere vliegtuigen spelen komend weekend tijdens Open Monumentendag de hoofdrol op Oostwold Airport. Met de toekenning van de ‘Fiets van Messel Award’ tijdens de Nederlandse Luchtvaartdagen is nog eens onderstreept dat Oostwold Airport een belangrijke rol speelt bij het in standhouden van de monumenten, die in Europa vliegen.

De P51 Mustang ‘Damn Yankee’ de Harvard, de Boeing Stearman en de Piper Super Cub, vliegtuigen van ca. 70 jaar oud, zijn alle in topconditie te zien in Oostwold. De P51 Mustang speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en vele luchtmachtpiloten zijn op de Harvard getraind, voordat zij hun bijdrage aan de verdediging van ons land konden leveren.



Grijp 8 en 9 september aan om de vliegende monumenten te komen bekijken of een historische vlucht met een van de toestellen te maken (prijzen zie website).

De vliegtuigen lenen zich ook voor een uniek fotomoment.



Meer informatie is te vinden op de website van Vliegveld Oostwold: www.oostwold-airport.nl.