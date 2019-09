We geven je samen met de Groningse redactie van Nu.nl vijf redenen om dit weekend erop uit te gaan in Groningen. Van een dansfeestje tot het laatste festival van het jaar.

Kadepop Festival - Voormalig Suikerunieterrein

Kadepop neemt zaterdag het Voormalig Suikerunieterrein over. Onder anderen Jett Rebel, Dope D.O.D., Fata Boom en Hausmagger treden op. Verder kun je er suppen en is er een verstopte disco op het terrein.

Waar: Voormalig Suikerunieterrein,Van Heemskerckstraat 60

Wanneer: zaterdag 21 september vanaf 14.00 uur

Prijs: van 27,88 euro tot 34,59 euro

Optreden De Kat - Brouwerij Martinus

In het café van Brouwerij Martinus op de derde verdieping spelen regelmatig bands. Zaterdag staat de Groningse groep De Kat op het podium. De mannen hebben onder meer Eurosonic, Noorderzon en Burning Man op hun naam staan.

Waar: Brouwerij Martinus, Kostersgang 32-34

Wanneer: zaterdag 21 september van 22.30 tot 23.30 uur

Prijs: gratis entree

Instaprondleiding - Groninger Museum

Professionele museumdocenten leiden een groep bezoekers langs de hoogtepunten van tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1

Wanneer: zondag 22 september van 14.00 tot 15.00 uur

Prijs: 3 euro, plus entreebewijs museum van 15 euro (normaal) of 10 euro (student/CJP)

40Up - De Oosterpoort

40Up is een dansfeest voor veertig-, vijftig- en zestigplussers ,die nog graag uitgaan, maar niet meer tussen de studenten in een feestcafé willen staan. In de Grote Zaal komen alle hits uit de afgelopen veertig jaar voorbij zodat het voor jong en oud een goed feest wordt.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: zaterdag 21 september van 21.00 tot 3.00 uur

Prijs: 14 euro

Ligconcert – Muziekkoepel Noorderplantsoen

Mensen die geen bezwaar hebben tegen vroeg wakker worden, kunnen zondagochtend naar de muziekkoepel in het Noorderplantsoen komen voor een ontspannend ligconcert. Maaike Jansma brengt meditatieve klanken voort op haar handpan. Neem een yogamat en warme kleding mee.