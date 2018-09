Victor Mids tovert extra show tevoorschijn voor Martiniplaza

Victor Mids komt in oktober naar Groningen. Dinsdagmiddag was hij ook al voor een kort bezoek in Groningen, en daar maakte de illusionist bekend dat hij nog een extra show gaat geven op vrijdag 19 oktober in Martiniplaza. De kaartverkoop is gestart.

Mids geeft nu drie magische shows in Groningen, vol illusies en interactieve experimenten. Dinsdag kregen studenten die een college volgden in MartinPlaza al vast een klein voorproefje.

Wat maakt de liveshow zo leuk? Mids: “Je wordt door je brein op het verkeerde been gezet. Door het publiek zelf mee te laten doen kun je live meemaken wat je normaal gesproken op tv ziet. We gaan groepsexperimenten doen, ik ga de zaal in en een aantal mensen komen op het podium. De afwisseling maakt het leuk voor jong en oud. Omdat de eerste twee shows bijna uitverkocht zijn, is er een extra show bijgekomen op vrijdag 19 oktober. MartiniPlaza is een fantastische plek om de show voor het eerst live in een zaal op te voeren”.



Illusionist Victor Mids demonstreert op televisie in binnen- en buitenland al jarenlang allerlei manieren waarop je hersenen en zintuigen je voor de gek kunnen houden. Daarbij combineert hij zijn kennis als arts met zijn kunde als illusionist. De show is naast MartiniPlaza alleen te zien in AFAS Live.