Veenkoloniaal Museum toont kunstcollecties van Groningse industriëlen

In de Gouden Eeuw van de Veenkoloniën, de negentiende eeuw, schoten de fabrieken als paddenstoelen uit de grond. Denk aan aardappelzetmeel- en strokartonfabrieken, maar ook aan houtzagerijen. Het was geen uitzondering dat de directie van een fabriek kunst verzamelde of in opdracht liet maken. De fabrikant bouwde soms ook een persoonlijke verzameling op, zonder een specifieke link met zijn fabriek.



In de expositie is een brede selectie te zien van al deze werken. Zo schilderde Ploeglid Jan Altink de houtopslag van K. & J. Wilkens in Veendam met op de achtergrond de dextrinefabriek. Herman Heijenbrock brengt in zijn tekeningen de productie van aardappelzetmeel in beeld.



W.A. Scholten

Willem Albert Scholten (1819-1892), die zijn aardappelmeelimperium opbouwde vanuit de Groninger Veenkoloniën, gaf aan verschillende kunstenaars de opdracht om bijzondere episodes uit zijn leven op doek vast te leggen. Het zijn grote schilderijen geworden, van meer dan anderhalve meter breed, gemaakt door onder meer Nicolaas Riegen en Charles Leickert. Ze sierden de muren van Scholtens huis aan de Grote Markt in Groningen en hangen nu in het Veenkoloniaal Museum.



E.J. Duintjer

Ook te zien in het Veenkoloniaal Museum is de collectie van Engbert Jurjens Duintjer, waarvan een gedeelte nog nooit eerder is getoond, te zien. De industrieel kon naar eigen zeggen "van aardappelmeel alleen niet leven” en bouwde in Veendam een van de belangrijkste Nederlandse particuliere kunstverzamelingen van zijn tijd op. Door het enthousiasme van zijn erven en andere bruikleengevers is het mogelijk om nu in het Veenkoloniaal Museum een gedeelte van zijn collectie te tonen.



De expositie 'De fabrikant verzamelt' is van 7 juli tot en met 17 november te zien in het Veenkoloniaal Museum te Veendam.



Afbeelding: Jan Altink (1885-1971), Houtopslag en dextrinefabriek K. & J. Wilkens, particuliere collectie