Veel belangstelling voor Doe Maar; extra concert in Oosterpoort

Eerder maakte Mojo bekend dat Doe Maar op 14 oktober 2020 in de grote zaal van De Oosterpoort staat. Er is veel vraag naar kaarten voor dat concert, hoewel het nog niet is uitverkocht. Toch is er op 1 november al een extra concert gepland. Kaarten voor het tweede concert zijn nu vanaf 65,60 euro beschikbaar.



In 2018 werd het veertigjarig jubileum van Doe Maar gevierd met een uitgebreide clubtour. De band kwam toen ook langs in Groningen. "De bedoeling van onze vorige tournee was dat we terug wilden naar het clubcircuit, waar we vroeger niet konden spelen omdat we te groot waren. Wij wilden weer naar de kleine clubs, zoals we begonnen zijn, dicht bij de mensen. Dat is ons zo goed bevallen, dat we onszelf afvroegen: waarom doen we dit niet nóg een keer?", aldus zanger Henny Vrienten.



Doe Maar scoorde verschillende grote hits zoals Doris Day, Is Dit Alles, De bom, 1 Nacht Alleen en Pa. Die zullen op 14 oktober en 1 november ook ongetwijfeld voorbij komen.



Kaarten zijn te koop via de website van Mojo.