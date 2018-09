Vanavond: Open Jazz Sessie bij VRIJDAG in locatie Sint Jansstraat

In de Sint Jansstraat in Groningen van bij VRIJDAG begint vanavond om negen uur een Open Jazz Sessie, waar iedereen aan mee kan doen.

Samen improviseren, naar elkaar luisteren en er iets moois van maken. Iedere bezoeker, ongeacht niveau of invalshoek, is welkom om mee te spelen of zingen. Deze Open Jazz Sessie bij VRIJDAG staat daarmee in de wereldwijde traditie van vrije inloop.

Het muzikale initiatief wordt zoveel mogelijk aan de deelnemers zelf overgelaten. Betrekkelijk eenvoudig traditioneel Jazz-repertoire is het uitgangspunt, het 557-book wordt daarvoor gebruikt maar uitstapjes kunnen worden gemaakt. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Bij veel deelnemers wordt gerouleerd. Piano, drums, versterkers en zanginstallatie zijn aanwezig.

Foto: Uit Groningen