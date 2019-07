Unieke fotocursus door provincie Groningen

Geïnteresseerden gaan onder begeleiding van een ervaren fotograaf met een bus de provincie Groningen in. Onderweg leren ze allerlei tips en tricks om zo mooi mogelijk te fotograferen met camera of smartphone. De mooiste resultaten worden natuurlijk op Instagram geplaatst.



Langs eeuwenoude kerken en oneindige vergezichten

Er zijn twee instatours met elk een eigen thema. De instatour met het thema ‘Eeuwenoude kerken’, voert langs het prachtige Zeerijp, Krewerd, Eenum, Marsum en Noordbroek. Stichting Oude Groninger Kerken werkt mee aan deze tour. Alle kerken die bezocht gaan worden horen bij de 50 Groninger kerken die sinds kort dagelijks geopend zijn. Het tweede thema ‘Oneindige vergezichten’ gaat via natuurgebied ’t Roegwold naar de polder Breebaart en vervolgens langs wierdendorpen en kerken.



Begeleidend fotograaf Wilco van der Laan heeft er al erg veel zin in. "Volgens mij gaan dit prachtige tours worden. Het zijn stuk voor stuk mooie en bijzondere plekken waar je als hobby fotograaf je hart kunt ophalen.”



Instameet en instatour populair concept

In 2017 is Marketing Groningen gestart met een eerste editie van de inmiddels populaire instameet door de stad. Na drie succesvolle stadsedities wordt het concept nu ook uitgerold in de provincie.



Met de instatours voegt Marketing Groningen in samenwerking met de regionale toeristische organisaties iets nieuws toe aan de mogelijkheden om de provincie Groningen van dichtbij te beleven. In het najaar volgt er nog een instatour.



Opgeven kan via www.marketinggroningen.nl/inschrijven-instatour.