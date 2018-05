Tour des Cimetières - Rondleiding langs Groninger kerkhoven

Een bustocht langs kerkhoven. Dat is de Tour des Cimetières die voor vrijdag 15 juni op de agenda staat. De tocht voert langs kerkhoven in Noord-Groningen, waaronder Uithuizen, Oosternieland en Uithuizermeeden.

De tocht op 15 juni voert eerst naar Warffum, waar de algemene begraafplaats bezocht wordt. In 1885 heeft de joodse gemeenschap een stuk grond van deze begraafplaats gekocht, waar nog 29 grafstenen staan; de oudste stamt uit 1887.



In Uithuizen staat een bezoek aan het katholieke kerkhof gepland. Op het kerkhof staat een kapel met een mooie beeldengroep en dichtbij de kapel liggen imposante graven.



Daarna volgt nog een stop in onder andere Oosternieland, waar het kerkje en het kerkhof op het hoogste punt van de wierde liggen. De zware vlakke graven zakken deels weg van de steile wand. Op het afgegraven deel van de wierde ligt de nieuwe begraafplaats.



De deelnemers kunnen voor deze tocht opstappen in Assen en in Groningen. Een ervaren gids reist mee.