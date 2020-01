Toeristische ondernemers gratis vermeld op visitgroningen.nl

Gratis online bedrijfsvermelding

Eerder moesten de ondernemers nog betalen voor een vermelding op de website. In het nieuwe ondernemersprogramma hoeft dat niet meer. Dat betekent online zichtbaarheid met maar liefst drie miljoen unieke bezoekers per jaar. Aan de andere kant krijgen de bezoekers van de site nu een zo compleet mogelijk toeristisch aanbod.



Meer voordelen voor ondernemers

Naast de gratis vermelding faciliteert Marketing Groningen de toeristische ondernemers ook met uitbreidingsmogelijkheden zoals professionele fotografie, wervende teksten of promotievideo’s. Door het aanbieden van deze mogelijkheden helpt Marketing Groningen de ondernemers met het vermarkten van hun onderneming en streeft daarbij naar een kwalitatief, gastvrij en een zo compleet mogelijk toeristisch aanbod op het platform visitgroningen.nl. Daarmee zorgt Marketing Groningen er voor dat Nederlandse en buitenlandse bezoekers de weg naar toeristische ondernemers in Groningen goed kunnen vinden. Toeristische ondernemers kunnen voor meer informatie terecht op www.partners.visitgroningen.nl.