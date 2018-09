Tocht om de Noord dit weekend in het teken van De Ploeg

Op beide dagen gaan zo’n 4.000 wandelaars op pad. Allerlei locaties langs de route zijn herkenbaar gemaakt als karakteristieke Ploeglocaties. Daarnaast wordt er die dagen langs de route geschilderd door Minervastudenten en amateurschilders.



Het wandelfestival Tocht om de Noord brengt het ontstaan en de ontwikkelingen van deze bijzondere Groningse kunstkring op 29 en 30 september 2018 op een bijzondere wijze uitgebreid onder de aandacht. De wandelaar maakt een ontdekkingstocht door Groningen, waarbij hij geleid wordt door (letterlijke en figuurlijke) vergezichten van De Ploeg.



Het is voor organisatie de aanleiding om Tocht om de Noord in het teken te zetten van dit 100 jarig jubileum. “Op elke kruising wordt het landschap verbeeld door De Ploeg. De wandelaars zien het landschap door de ogen van honderd jaar geleden, je merkt ook hoe het landschap is veranderd. Reproducties van De Ploeg worden teruggeplaatst op dezelfde locatie in het landschap waar ooit werd geschilderd, hiermee werken we nauw samen met het Groninger Museum”, aldus de organisatie.



Het wordt dit weekend mooi wandelweer. Maar je hebt wel een startbewijs nodig om mee te mogen lopen, want de Tocht om de Noord is uitverkocht.