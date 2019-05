TIJD: Een theatervoorstelling zonder begin of eind bij VRIJDAG

Verwacht geen begin. Verwacht geen eind. Ieder begin is immers een eind en ieder eind is een begin. Huh? Tijd: een even zo vaag als concreet concept. Met dit concept maken cursisten van VRIJDAG de muziektheatervoorstelling TIJD. De voorstelling speelt op 25 en 26 mei in het VRIJDAG Theater.

“TIJD is een collage van muziek, beweging en scènes die ontstaan zijn uit improvisaties en een zoektocht naar theatraal repertoire over tijd”, aldus Maartje Ghijsen van VRIJDAG. “Samen met zangeres en theatermaker Loes Nuijten hebben de cursisten vanaf februari gewerkt aan deze voorstelling die ze straks in een echt theater zullen opvoeren.”



TIJD.

De groep cursisten in de leeftijd van 16 tot 20 jaar heeft zich laten inspireren door tijd; onze tijd, jouw tijd, een tekort aan tijd, haast en tergend lang wachten... Ze vliegen alle kanten op in beweging, zang, muziek en spel. Waar de een alles nu wil, wacht de ander eindeloos af. Maar een ding heeft iedereen gemeen: niemand ontkomt aan die alsmaar doortikkende klok.



De voorstelling is geregisseerd door Loes Nuijten, theaterdocent bij VRIJDAG. Kostuums en toneelbeeld zijn tot stand gekomen in samenwerking met Gerda Schepers, docent beeldende kunst bij VRIJDAG. Het spel wordt verzorgd door Isa Janse, Anaïs van der Werff, Berber Bols, Esmee Plante, Fleur Marin Roorda en Tren Middelkamp.



Route 16-20 jaar: Maken

De spelers volgen de theaterroute Maken bij VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. Binnen deze route staat het spelen en maken van een muziektheatervoorstelling centraal. Cursisten werken samen met professionele theatermakers om op zoek te gaan naar de integratie van muziek en theater in een voorstelling. Ze ervaren hierbij hoe het is om zelf een theaterproductie te maken, van concept tot uitvoering.



Benieuwd naar het resultaat? Reserveer op tijd via bijvrijdag.nl/tijd.