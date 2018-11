Theaterfestival Jonge Harten dit jaar 'herkenbaar en ongemakkelijk'

Vragen die we onszelf allemaal weleens afvragen staan centraal in de voorstellingen bij Jonge Harten. Wat als iemand anders is dan je denkt? Wat is het verhaal van jouw familie? Welke intieme ervaringen houd jij voor jezelf? Wat vind jij van Europa? Welk nummer vergeet jij nooit meer? Naar wie hunker jij? Benieuwd naar jouw antwoorden op deze vragen? Kom dan langs bij Jonge Harten!

Bingewatchen op een andere manier



Jonge Harten is hét negendaagse theaterfestival in Groningen voor iedereen die nieuwsgierig is, weleens wil bingewatchen op een ándere manier, openstaat voor nieuwe ontmoetingen of gewoon samen met vrienden iets bijzonders wil ervaren. Er zijn voorstellingen in theaters en op andere (wellicht voor nu nog onbekende) plekken. Het festival covert herkenbare onderwerpen die dichtbij komen door theatermakers van nu.