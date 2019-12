The Gents zetten Nieuwe Kerk in kerstsfeer

Het gerennomeerde mannenkoor The Gents geeft op zaterdag 21 december een concert in de Nieuwe Kerk in Groningen. Het koor is ooit opgericht vanuit het Roder Jongenskoor door de bekende dirigent Peter Dijkstra, maar de zestien mannen staan tegenwoordig onder leiding van Annemiek van der Ven.

The Gents kenmerkt zich door krachtige, jonge mannenstemmen die zowel fluisterzacht als vol en sonoor kunnen zingen. "Ik heb stukken uitgezocht waarin we al die kanten zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen. Een programma met een frisse, originele invalshoek, hoewel het traditioneel kerstrepertoire natuurlijk ook niet mag ontbreken", zegt de dirigente.

Van der Ven: "Een van de baritons studeert binnenkort af als klassiek gitarist. Met hem doen we een paar heel mooie, intieme wiegelliedjes. Maar we beginnen met oude, eenstemmige liederen, uit de tijd dat het meerstemmig zingen nog moest worden uitgevonden. Door de nagalm ontstaat er toch een soort meerstemmigheid, dat is heel fascinerend!"



The Gents brengen tijdens het concert ook arrangementen van internationaal bekende a-capella-groepen als Maybebop en The Real Group. Het concert in de Nieuwe Kerk begint op 21 december om 20:00 uur. Kaarten zijn voor twintig euro te koop via deze site.