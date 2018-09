Terence Blanchard naar Rockit-festival in Oosterpoort

Naast Blanchard komen ook brutal jazz trio Schnellertollermeier, het in Groningen opgerichte kwartet Kuhn Fu, gitarist Ryley Walker en het Belgische Dans Dans naar het eigenzinnige festival. Al eerder werden onder meer Pharoah Sanders, Steve Coleman and Five Elements, GoGo Penguin, Aaron Parks & Little Big en Secret Chiefs 3 bevestigd.



Het ‘Rockit-stelsel’, dat vorig jaar werd aangevoerd door inspirator en cross-over pionier pur sang, Herbie Hancock, wordt dit jaar uitgebreid met opnieuw toonaangevende namen uit de internationale hedendaagse jazz scene en rising stars, die zich openstellen voor het onbekende. Rockit verleent zijn naam aan Hancock’s gelijknamige monsterhit uit 1983. Dit nummer was destijds baanbrekend door de mix van funk, jazz, hiphop, dance en een vleugje rock. De naam Rockit verwijst naar een actuele trend waarin de huidige generatie jazz artiesten flirt met rock, punk, geïmproviseerde muziek en de compositietechnieken uit de klassieke muziek.



Vijfvoudig Grammy-winnaar Terence Blanchard is een van de grootste jazztrompettisten van onze tijd en inmiddels ook als filmcomponist een gevestigde naam. Blanchard is gezegend met een warm, vaak zelfs vlammend trompetgeluid en speelt in de zoekende post-bop stijl van onder meer Miles Davis en Woody Shaw. Hij staat met het E-Collective, bestaande uit Charles Altura, Fabian Almazan, David Ginyard en Oscar Seaton, op het podium van Rockit.



Het Zwitserse powertrio Schnellertollermeier slingert tijdens het Rockit festival zonder compromissen moderne composities, minimal en genadeloze metal de zaal in. In 2015 verscheen het albumXdat door velen in de prog- en jazzwereld nog steeds beschouwd wordt als een van de beste albums van dit decennium.



Kuhn Fu komt van ver en dichtbij: het Duits-Israëlisch-Engels-Turkse kwartet met leden Christian Achim Kühn, Ziv Taubenfeld, Esat Ekincioglu en George Hadow, werd namelijk opgericht in Groningen. In hun manische nummers neemt de band het publiek mee op een emotionele soundtrip, waarin de ene keer absurde, dan weer prachtige harmonieuze melodieën worden verkend op de zware buzz van rockmuziek.



De Amerikaanse gitarist Ryley Walker werd tijdens zijn debuut in 2014 binnengehaald als de wonderboy van de folk. Met zijn nieuwste release Deafman Glancekoos hij voor een koerswijziging, die hem bovenaan het verlanglijstje van Rockit deed belanden. Walkers vierde plaat laat namelijk een intrigerende mix van freejazz, fusion en progrock horen.



Dans Dans speelde zes jaar geleden een belangrijke rol in het langzaam afbreken van de muur tussen de Belgische jazzscene en het pop- en rockcircuit. De band brengt het eerste album, dat een begeerd collectors item onder vinylverzamelaars is, opnieuw uit. Om dat te vieren touren zij door Nederland en België en wist Rockit de heren te strikken.



De komende maand worden de laatste namen bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over het festival en kaartverkoop op www.rockit-festival.nl.