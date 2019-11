Taptoe Groningen verwacht 2.500 bezoekers bij showkorpsenspektakel in MartiniPlaza

De organisatie verwacht zaterdagavond 2.500 bezoekers bij de 29 e editie van Taptoe Groningen in MartiniPlaza. De Taptoe is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste en beste Taptoes van Nederland. Ook dit jaar is er weer een gevarieerd en sterk programma met korpsen uit binnen- en buitenland samengesteld.

Zo kan het publiek genieten van onder andere Adest Musica uit Sassenheim, Rijnmondband Schiedam en de wereldberoemde Bicycle Showband Crescendo uit Opende. Uit Assen komt Mercurius Marching & Showband, terwijl de Maastrichtse Verkennersband helemaal vanuit het zuiden van het land naar Groningen komt. Ook Show and Marchinband Iserlohner Stadsmuzikanten uit Iserlohn (Dld) is in Groningen te zien. Deze band werd vorig jaar Duits kampioen.



De jaarlijkse wildcard is uitgedeeld aan de Nederlandse Kampioen in de Jeugdklasse: Jong Pasveer uit Leeuwarden. Die speciale voucher wordt altijd uitgereikt tijdens het ‘Open Dutch Showcorps Championships’ (ODSC) in Assen. Voor de aanvang en in de pauze zal het publiek vermaakt worden door ‘De Útlopers’ uit Sneek.



De aanvang van het programma is om 19.30 uur. De zaal gaat open vanaf 18.00 uur. Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren op de grote parkeerplaats van de Gasunie.



Voor meer informatie en kaartverkoop kijkt je op: www.taptoe-groningen.nl