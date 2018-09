Supercar Meeting: exclusieve en snelle supercars

Autoliefhebbers opgelet! Het parkeerterrein van Beachclub Kaap Hoorn in Groningen is aankomende zondag, 23 september, het decor van de Supercar Meeting Groningen. Na het succes van de eerste editie vorig jaar, kunnen liefhebbers van exclusieve (sport)wagens zich ook komende zondag weer vergapen aan meer dan 130 snelle en bijzondere supercars.

Het gaat daarbij onder andere om een Lamborghini Aventador, een Lamborghini Huracan, de Porsche GT2RS, de Ferrari F40 (waarde 1,2 miljoen euro), een heuse Spyker en nog veel en veel meer.



Voor de bezoekers zijn er verschillende activiteiten. Zo kunnen ze in een van de vijf aanwezige Formule 1-simulatoren zelf ervaren hoe het is om op ’s werelds grootste circuits te racen. De rondetijden worden bijgehouden en de snelste coureur wint twee kaarten voor de Formule 1 van Spa in 2019.



De Supercar Meeting Groningen is gratis toegankelijk. Het event begint om 11.00 uur ’s ochtends en duurt tot 15.00 uur. Supercar Meeting Groningen is een initiatief van Martin van Dijken van sportwagenverzekeraar Sportwagenpolis en Arjen Bergman van Mobility Service Nederland.