Stripmuseum neemt afscheid van Westerhaven met twee exposities

Met die laatste expositie benadrukt het museum haar relatie met de stad Groningen en voor ‘Penseel naar kwast’ zijn grote namen uit de internationale stripwereld in huis gehaald.



Schilderende striptekenaars



‘Van penseel naar kwast’ is volgens het Stripmuseum een expositie van grote allure. “Stripliefhebbers zullen watertanden bij het zien van schilderijen van Grzegorz Rosinski (Thorgal), Hergé (Kuifje), E.P. Jacobs (Blake en Mortimer), Jean Giraud (Blueberry), Hermann (Jeremiah), Enki Bilal (Duistere steden) en Don Lawrence (Storm).” Opvallend zijn ook een nooit eerder getoond vrouwenportret van Marten Toonder en het levensgrote schilderij De kindermoord van Peter Pontiac uit 1996.



Op de tentoonstelling Van penseel naar kwast worden meer dan vijftig originele werken geëxposeerd van twintig striptekenaars en één cartoonist. Naast de genoemde tekenaars zijn onder andere vertegenwoordigd: Hans G. Kresse, Jean Dulieu, Jan Kruis, Jijé, Franquin en René Hausman. De meeste werken zijn nooit eerder tentoongesteld en komen uit particulier bezit.



De tentoonstelling rondom Frans Le Roux is te zien vanaf 21 december, maar sinds begin deze maand is de cartoonist al dagelijks in het museum aanwezig als inhuis tekenaar. Hij maakt in de tentoonstellingszaal van het museum een serie grote muurtekeningen van in totaal 30 meter lang en 5 meter hoog. De zaal blijft in die tijd gewoon toegankelijk voor de museumbezoekers, zodat ze Frans aan het werk kunnen zien en als ze dat willen een praatje kunnen maken met de tekenaar.



Sluiting



Per 2 maart 2019 sluit het museum haar deuren. In een gewijzigde opzet en onder de naam Storyworld blijft Groningen aandacht geven aan het stripverhaal in het Groninger Forum, dat eind 2019 zal worden geopend in de nabijheid van de Grote Markt.