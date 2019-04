Stadsstrand Suikerunieterrein opent op Koningsdag

Het strand is onderdeel van de uitbreiding van het hostel en dient als extra hang-out voor haar gasten, maar ook voor alle Groningers die even willen komen ontspannen in de zon.

Het voormalige suikerunie terrein is een inspirerende en creatieve plek in de stad die volop in ontwikkeling is en de oprichters van het hostel nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen. “We vinden het juist super leuk als Groningers en onze gasten elkaar kunnen leren kennen op deze plek”, vertellen Anika en Anna.

Op Koningsdag kan er dus voor het eerst gebruik gemaakt worden van het strand met de vrolijke strandstoelen, hangmatten, een bootje in het Hoendiep en uiteraard de bar. Het strand wordt geopend met het ceremonieel knippen van een lintje en iedereen mag daar aan deelnemen. Sterker nog, iedereen die aanwezig is bij het knippen krijgt met zijn/haar stukje lint een gratis drankje.

Er worden ook oud-Hollandse spelletjes georganiseerd zoals sjoelen, koekhappen en er is een mini rommelmarkt met een veiling van de oude Rebel fietsen. Ook zullen er eenmalig tosti’s en snacks te krijgen zijn. Er kan zelfs gedanst worden in het zand want er is ook een muziekprogramma. Rebel Radio uit Deventer komt draaien samen met de Groningse Ingo the Gringo.

“Mocht het onverhoopt heel slecht weer worden dan kunnen we altijd nog uitwijken naar de minidisco”, grapt Anna. “We hebben de toiletruimte van een van de slaapzalen omgebouwd tot de kleinste disco van Groningen”.