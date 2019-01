Stadslab op z’n kop tijdens Wine, Dine & Disco

Een wijnproeverij, tapasdiner en dansavond in één. Dat is Wine, Dine & Disco. Op 1 februari zet dit succesvolle concept het Stadslab op het Suiker Unie-terrein weer helemaal op z’n kop. Want de vorige editie bleek een enorm succes.

De deelnemers worden rond half zeven bij het Stadslab verwacht, waar ze worden ontvangen met een fijne cava. “We beginnen de avond met een Spaanse wijnproeverij”, zo zegt de organisatie. “Daarna gaan we eten. Lange tafels vol heerlijke tapas die onze Spaanse kok Israël voor je gaat maken. De bijpassende wijnen van Cloinq haal je per fles of glas tegen winkelprijs plus een beetje kurkgeld bij de wijnbar.”



De wijnproeverij

Tijdens Wine, Dine & Disco is er ook een proeverij van Spaanse witte en rode wijnen. Die wijnen worden ook uitgeserveerd tijdens het diner, uiteraard met wijn-spijs advies.



Wine, Dine & Disco wordt georganiseerd door Cloinq en het Stadslab. Je betaald €49,50 per persoon. Hiervoor ontvang je een glas cava bij het ontvangst, de wijnproeverij met verschillende witte en rode wijnen en het tapas diner. De wijnen tijdens het diner zijn niet bij de prijs inbegrepen, maar koop je tegen schappelijke prijzen.



Aanmelden

Aanmelden voor de editie op 1 februari kan door te mailen naar info@cloinq.nl of stuur een Whatsapp naar Janet via 06-31005924. Geef direct eventuele dieetwensen en allergieën door. Een vraag stellen kan natuurlijk ook altijd.



Het programma

18:30 uur ontvangst & wijnproeverij

19:30 uur aanvang tapas diner

21:30 uur disco

01:00 uur afronden en sluiten