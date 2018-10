Stadjer Jan Bert Kok loopt op 78ste zijn eerste Plantsoenloop

Zijn eerste, en, als het een beetje meezit, zéker niet zijn laatste Plantsoenloop. Dat is de wens van Jan Bert Kok, die aanstaande zaterdag voor het eerst de 4 km loop doet van de Plantsoenloop. En dat is best bijzonder, want Jan Bert is 78 jaar oud.

‘Ik heb er zin in. Ik heb mooie herinneringen aan het Noorderplantsoen waar ik in mijn jeugd wel kwam omdat familie er in de buurt woonde. En ik heb gehoord dat het een erg mooie loop is. Daarom verheug ik me op zaterdag, ik hoop dat ik het er goed vanaf breng’, aldus Jan Bert.

Kok is wel een getrainde sporter. Iedere dinsdagmiddag doet hij aan gymnastiek, en op zaterdagmorgen heeft hij een hardloopgroepje, al veertig jaar. ‘Maar we doen dan altijd kortere afstanden, met interval-raining. Dus een langere afstand heb ik eigenlijk nog nooit gelopen. Ook om die reden ben ik heel benieuwd’, zo zegt Jan Bert Kok.

Kok werd in 1940 geboren in Groningen, waar hij tot 1966 woonachtig bleef. Momenteel woont hij in Drachten. Maar eens een Stadjer, altijd een Stadjer, en hij komt nog graag naar Groningen.

Hij heeft z’n hele leven aan sport gedaan. Hij voetbalde bij Oranje Nassau, dat dit jaar honderd jaar bestaat, en volleybalde ook bij die vereniging. Maar toen hij daarmee was gestopt, beperkte hij zich tot rennen en gymnastieken.

Het is tegenwoordig al lang niet meer zo heel bijzonder dat mensen op gevorderde leeftijd nog veel aan sport doen. Maar je moet er wel geluk mee hebben. Zelf heeft Kok een nieuwe knie, die hij vorig jaar tijdens een operatie kreeg. Maar daar is hij helemaal aan gewend, hij kan er goed mee joggen.

‘Dat ik aan de Plantsoenloop mee doe komt door mijn dochter. Zij doet zelf ook mee, en deed eerder mee aan de 4Mijl. Geen idee hoe ik het er vanaf zal brengen: het blijft een gok natuurlijk. Maar ik moet je wel zeggen dat áls ik de 4 km uitloop, en ik verder goed gezond blijf, ik van plan ben om hem volgend jaar weer te lopen. Het is dus mijn eerste, maar hopelijk niet mijn laatste’, aldus Jan Bert