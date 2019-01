Sporthopper: inschrijven kan weer

Het sportkennismakingsprogramma wordt ook dit jaar in opdracht van de gemeente Groningen georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen in samenwerking met sportverenigingen en andere sportaanbieders uit de gemeente.



Breed aanbod

Alle basisschoolleerlingen hebben inmiddels een flyer ontvangen met daarop met daarop het kennismakingsaanbod van de periode lente/zomer. Er is keuze uit meer dan 220 verschillende cursussen bij sportaanbieders. Op www.sporthopper.nl kunnen kinderen zich tot en met 18 februari inschrijven voor één of meerdere cursussen.



Begrip in Groningen

Sporthopper is al jaren een begrip in de gemeente Groningen. Veel kinderen worden lid van een sportvereniging als gevolg van deelname aan het programma. Ook sportaanbieders geven aan veel profijt te hebben van de Sporthopper, omdat het een gemakkelijke manier is om gemeente breed sport- en beweegaanbod onder de aandacht te brengen van kinderen.