Speeltuin aan Zee: veel te doen voor kinderen Vinkhuizen, De Hoogte, Oosterpark en in Selwerd

Kinderen die al eerder op vakantie zijn geweest, pas later op vakantie gaan of die dit jaar niet gaan, kunnen zich deze zomer volop vermaken dankzij ‘Speeltuin aan Zee’. Tot en met 16 augustus worden er in vier verschillende speeltuinen meerdere zomerse activiteiten aangeboden.

In elke speeltuin wordt een grote hoeveelheid zand geplaatst, waarbij de kinderen kunnen spelen met het zand, water en zich uit kunnen leven met beachvolley en het bouwen van zandsculpturen samen met een zandkunstenaar.