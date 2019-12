SOGK organiseert Groninger kerstwandeling in Italiaanse sferen

Een gids leidt geïnteresseerden door de binnenstad. De wandeling begint om 14.00 uur in de remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel, waar de SOGK kantoor houdt. Na de wandeling wordt de middag afgesloten in diezelfde kerk, met een kort kerstconcert.



Het thema van de wandeling is dit jaar 'Italianen in Groningen'. Aanleiding daarvoor vormt het overlijden van architect Alessandro Mendini, die het Groninger Museum ontwierp.



De prijs voor de wandeling inclusief concert bedraagt 8,75 euro. Donateurs van SOGK betalen 7 euro. Opgeven kan door te mailen of te bellen: info@groningerkerken.nl of 050-3123569.