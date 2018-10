Slecht weer? Met deze doe-tips zit je er sowieso droog en warmpjes bij!

Marketing Groningen heeft de leukste slecht weer-tips op een rij gezet!



Wad, de film!



Groninger Forum - De eerste Nederlandse natuurfilm over het Waddengebied is momenteel op het witte doek te zien! Het Waddengebied is het enige Nederlandse natuurgebied dat op de Unesco Werelderfgoedlijst prijkt, en dat predicaat is terecht zo bewijst de film Wad. Ruben Smit en zijn crew registreren dit unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere natuurfenomenen onder en boven water, in elk jaargetijde. Geen aaneenschakeling van mooie plaatjes maar een duidelijk verhaal met herkenbare personages: de zeehond, de bergeend en de slechtvalk.

Adventurepark Waddenfun



Wehe-den Hoorn - Het grootste indoorklimpark van Nederland vind je in Wehe den Hoorn: Adventurepark Waddenfun. Er zijn drie klimparcoursen op verschillende hoogtes, variërend van 2 meter hoog tot acht meter hoog voor de echte waaghalzen. Het klimpark is geschikt voor personen vanaf 4 jaar tot 75+.

Doe-Museum



Veendam - De naam zegt het al: in het Doe-Museum in Veendam kun je niet alleen genieten van kunst en verschillende exposities, maar ook zélf aan de slag. Volg een van de vijf rondleidingen of steek je handen uit de mouwen in het Atelier.

Hortus haren



Haren - De Hortus botanicus Haren is een van de oudste en grootste botanische tuinen van Nederland. De Hortus is ruim 20 hectare groot en telt heel verschillende tuinen. Zo is er een wilde plantentuin, een Keltische tuin en een Chinese tuin met een authentiek Chinees theehuis.

MuzeeAquarium



Delfzijl - In het pas vernieuwde MuzeeAquarium in Delfzijl is niet alleen de grootste schelpenverzameling van Europa te zien, je vindt er ook een uitgebreide verzameling van mineralen en edelstenen en duizenden objecten rondom het thema scheepvaart. En natuurlijk is er het aquarium, met daarin onder meer haaien, roggen, lipvissen, kreeften en zeebaarzen. In de aaibak leven dieren die ook geaaid mogen worden!

Bad Nieuweschans



Bad Nieuweschans - Zeker als het buiten koud en guur is, is er niets heerlijker dan te relaxen in een van de sauna’s of het thermaalbad van Bad Nieuweschans. Lekker warm, en tegelijkertijd nog ontspannend ook.

Eemshotel, uitzicht op het Wad



Delfzijl - Koffiedrinken, lunchen of dineren met misschien wel het mooiste uitzicht van Nederland kun je in Delfzijl, in het Eemshotel om precies te zijn. Het Eemshotel is gebouwd op palen in het water van de Eems en biedt een geweldig zicht op de Eems Dollard en de zeedijken van Duitsland.

Kartbaan Groningen



Groningen - Schuilt in jou een tweede Max Verstappen? Ontdek het op de kartbaan van Kartracing & Bowling in Groningen. Is karten net even te veel spanning en sensatie? In het centrum kun je ook terecht een potje bowlen!

