Rrollend Groningen op Ossenmarkt

Drie dagen lang genieten van heerlijk eten en drinken, op een bijzondere manier bereid. Dat is foodtruckfestival Rrrollend Groningen. De foodtrucks van Rrrrollend Groningen strijken van 14 tot en met 16 september neer op de Ossenmarkt in de stad.

Houd jij van veel gezelligheid, heerlijk eten en drinken en een grote portie vermaak? Dan ben je bij Rrrollend Foodtruckfestivals aan het juiste adres! Door de unieke foodtrucks kijk jij je ogen uit en de keuze tussen de heerlijke food & drinks is eindeloos. Swing mee met de jazzbandjes of waag een dansje bij de lounge DJ. Ook de kids hebben de tijd van hun leven, heerlijk knutselen, genieten van het kindertheater of schminken.