Rise of the Blue City: opnieuw spektakel bij Blauwestad en Oldambtmeer

Onlangs genoten meer dan tienduizend mensen van Pura Vida, maar vanavond is er opnieuw een bijzonder evenement in Blauwestad: Rise of the Blue City.

Rise of the Blue City is een grote muziektheatervoorstelling op het water van ‘t Oldambtmeer en neemt je mee in een waanzinnig futuristisch avontuur vol live muziek, brandende zuipketen en spannende taferelen.

Met Rise of the Blue City duik je de toekomst in en volg je drie boeven uit de grote stad, op de vlucht voor een groeiende politiemacht. Ze belanden min of meer per ongeluk ergens boven in Nederland in een waterrijk gebied waar rietsigaren tot in de hemel groeien en gemuteerde koeien het onder water gelopen landschap domineren. Net als de mannen denken dat ze veilig zijn – en ze het glas heffen in de kroeg – blijkt het water daar een stuk onvoorspelbaarder dan ze dachten… In Blue City, inmiddels een district geworden van de altijd maar uitdijende Randstad, zitten de drie ontsnapte boeven vast. Ze kunnen niet verder, maar ook zeker niet terug. Vinden ze een schuilplaats en een nieuwe plek om te aarden?