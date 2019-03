Rapalje Zomerfolk Festival strikt wereldberoemde band The Mahones

De contracten werden afgelopen zondag op St. Patrick’s Day rondgemaakt. Dat is ook precies de dag waarop de uit Canada afkomstige Ierse punkformatie in 1990 het licht zag. Van een Ierse pub tot een Academy Award winnende film: de Mahones hebben een lange weg afgelegd in 25 jaar. Bekend als pioniers van de Ierse punkscene, en internationaal erkend als een van de beste en hardst werkende punkbands ter wereld.



Hun nummer "Paint the Town Red" was te zien in de bloedstollende eindstrijd van de Academy Award-winnende film The Fighter. Ze hebben nummers gespeeld voor veel films en tv-shows, waaronder Irruption Welsh's Ecstasy, Dog Park, Celtic Pride, ABC's Castle, Lost Girl en nog veel meer. De band heeft door 35 landen internationaal gereisd, headlines over de hele wereld gehouden en heeft de eer gehad om een ​​podium te delen met bijna al hun favoriete bands. De band groeide uit van Ierse pubs en zogenaamde 'punk squats', naar zalen, theaters en arena's, tourde meedogenloos sinds hun start, en is beroemd om hun ​​ongelooflijke high-energy liveshow.



“We zijn ontzettend trots dat wij als nog relatief klein festival, voor het zevende jaar op rij weer enorme namen weten te boeken”, aldus organisator David Myles. “Dat we de Mahones nu ook aan onze line-up mogen toevoegen is ronduit fantastisch en laat zien dat Zomerfolk, en daarmee Groningen, internationaal enorm veel allure heeft voor deze muziekscene.”



Het Rapalje Zomerfolk Festival heeft in de afgelopen jaren al veel grote namen in de line-up gehad waaronder The Dublin Legends (voorheen The Dubliners), The Kilkennys, de Amsterdam Klezmer Band, The Tannahill Weavers en vorig jaar The Red Hot Chili Pipers. Dit heeft ervoor gezorgd dat het festival in relatief korte tijd een bekende naam in de internationale folkscene is geworden, waar zowel artiesten als bezoekers vanuit de hele wereld op af komen.



Kaarten zijn verkrijgbaar via: https://zomerfolk.nl/zomerfolk-tickets.