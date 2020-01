Racoon terug in De Oosterpoort

Racoon heeft al jaren aan ervaring en de melodieuze rockgroep heeft al heel wat festivals en concerten plat gespeeld. Grote hits als Love You More, No Mercy en Oceaan zijn het publiek zeker niet ontgaan.



De band bracht op 22 januari hun nieuwe single Het Is Al Laat Toch uit. Het is het eerste levensteken van hun nieuwe semi-akoestische, Nederlandstalige album, dat in het najaar van 2020 zal uitkomen.