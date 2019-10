Proud on Stage: Totaaltheaterspektakel met zeventien acts van wereldniveau

Publiekstrekkers

Publiekstrekker van de show is zangeres Do, bekend van haar megahit Heaven, die tijdens Proud on Stage optreedt met Jouster Fanfare. Ook zingt ze een duet met Pieter van der Zweep. De organisatie is ook blij met het contracteren van Oxygen Dancecrew (wereldkampioen HipHop en winnaar tv-programma Dance as One) en popkoor Dekoor Close Harmony. Vorig jaar werden ze kampioen Pop & Jazz bij de World Choir Games. Het popkoor is ook regelmatig te zien op tv, zoals vorige week bij De Wereld Draait Door.



Top-showkorpsen

Een flink deel van het programma wordt gevuld met bijzondere optredens van de beste showkorpsen van de wereld. Zo laat PASVEER (Leeuwarden), onderdeel van de Wereldkampioen Show, hun spraakmakende show Metanoia zien. Ook Marsparadekampioen Takostu komt naar Proud on Stage. Samen met DVS Katwijk, Traditional Collective en Flora Band Rijnsburg (WMC-kampioen Mars), passen ze hun normale veldshow zo aan, dat die op de theatervloer past.



Bijzondere acts en crossovers

Traditional Collective is tijdens Proud ook onderdeel van een spectaculaire opening: een bijzondere crossover met Dansen in Friesland (DIF), T-Brass Sneek en de talentvolle zangeres Jody Berghuis. Bijzonder wordt het aanstekelijke optreden van Advendo Slag en Vlag, dat bestaat uit leden met een verstandelijke beperking. De Sternse Slotlanders uit Franeker en NFPC Dokkum geven een demonstratie van het nieuwe fenomeen ‘drumbattle’. De Jouster Fanfare treedt afzonderlijk op en is onderdeel van de afsluiter van de theatershow. ‘Simple Gifts’ wordt een bijzondere crossover tussen Dekoor, Advanced Winterguard en de Jouster Fanfare.



Op het puntje van je stoel

Het publiek zit tijdens Proud on Stage meer dan 2,5 uur lang op het puntje van hun stoel. De acts volgen elkaar in snel tempo op. Doel van de show is om te laten zien op welk hoog niveau veel amateurkunstenaars acteren. Want bij het grootste deel van de acts gaat het om jongeren die hun hobby in hun vrije tijd beleven. En dat levert uiteindelijk een fantastisch totaaltheaterspektakel op.



Kaartverkoop

Na twee edities in De Harmonie, waarvan de laatste was uitverkocht, is Proud on Stage nu exclusief in De Lawei te zien. Op zaterdag 26 oktober staan twee identieke voorstellingen op het programma om 14.30 en 19.30 uur. Kaarten kosten nu 17,50 euro (normaal 25 euro). Bezoekers kunnen via de website van De Lawei hun eigen stoel reserveren. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de middag- en avondvoorstelling. Meer informatie is ook te vinden op www.proudonstage.nl.