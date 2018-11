Pronkjewailn in het zonnetje aan vooravond van Sint Martinus

"Leven met zeer beperkte middelen is niet altijd gemakkelijk", aldus de stichting Sint Martinus' Pronkjewailn. "Toch is dat de realiteit van een behoorlijk aantal mensen in de stad. Het is zelfs zo dat 1 op de 5 kinderen in armoede leeft. Misschien wel dat kind dat tijdens Sint Martinus voor u een liedje zingt."



Tijdens de manifestatie wordt een aantal 'Pronkjewailn' - Groningers die zich inzetten voor armoedebestrijding - in het zonnetje gezet. "De deelnemers aan deze nieuwe editie van Pronkjewailn zijn volgens de stichting altijd gedreven door hun eigen historie én de wetenschap dat ieder mens zichzelf weer kan overwinnen en die kracht kan doorgeven aan anderen", aldus de organisatie.



Op het programma staan portretten over deze pronkjewailn in woord en beeld. In poëzie, film, interviews, een videopresentatie door beeldend muziektheater Het Houten Huis en een verrassende mix van harmonie en koorzang. Harmonie’67 onder leiding van Floris de Wever zorgt voor een muzikaal onthaal en speelt een Sint Martinusmedley, het Kamerkoor Peize onder leiding van Cees Leurs zingt een afwisselend repertoire, dat wordt afgesloten met een samenzang.



Commissaris van de Koning René Paas opent de avond, die wordt gepresenteerd door Evert Janse, directeur van OOG TV.



Lienne Boomsma en Evert Jan Veldman leiden de aanwezigen door deze bijzondere Sint Martinusavond. Tegen het einde van deze bijeenkomst vindt de presentatie van het boekje ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ met de bovengenoemde portretten plaats.



Na het hoofdprogramma volgt het randprogramma waarin burgerinitiatieven tegen armoede en uitsluiting zichzelf presenteren op een infomarkt en bij een hapje en een drankje.