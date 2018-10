Plantsoenloop: inschrijven kan nog steeds

De Plantsoenloop gaat dwars door het groene en heuvelachtige Noorderplantsoen met afstanden voor alle lopers en leeftijden. Tijdens de 61e editie kunnen deelnemers kiezen uit 1 km, 2 km, 4 km of 8 km met een sfeervolle start en finish op de Oranjesingel.



“Bij de Plantsoenloop laten we kinderen kennis maken met bewegen in de natuur. Vele scholen, verenigingen en kinderopvangen doen mee aan dit evenement om te laten zien dat bewegen belangrijk is”, zegt Michelle Mencke, organisator van de Plantsoenloop Groningen.



Nieuwe samenwerking



Rabobank is dit jaar een nieuwe partner van de Plantsoenloop. “Sport is goed voor de ontwikkeling van een kind. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Daarom zijn wij partner van de Plantsoenloop. Want deze lokale activiteit versterkt de leefomgeving; een ambitie die wij constant nastreven”, zegt Elles Westervaarder, Marktteam Groningen bij Rabobank Stad en Midden Groningen.



Goed doel



Tijdens de Plantsoenloop wordt er geld ingezameld voor een goed doel: de Liedjesfabriek van het Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. Elke twee maanden komt de mobiele studio naar het Beatrix Kinderziekenhuis om patiëntjes te bezoeken, zelfs aan hun bed. Samen schrijven ze een lied, nemen dit op en maken er een videoclip bij.



Inschrijven



Momenteel zijn er al meer dan 2500 inschrijvingen en het is nog steeds mogelijk om individueel of als school/vereniging in te schrijven via www.plantsoenloop.nl/deelnemen. De verwachting is dat zo’n 3.000 lopers over twee weken aan de start staan op de Nassaulaan. Lopers die verzekerd willen zijn van een startbewijs dienen zich online in te schrijven.