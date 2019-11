Plantsoenloop: volop genieten van parcours, de loop, de herfst en de natuur

‘Het was een héerlijke middag!’ Dat zullen zeker zo’n drieduizend mensen hebben gezegd die zaterdag deelnamen aan de Plantsoenloop. Het was de 62 ste keer dat deze loop, heuvel-op, heuvel-af, werd gehouden. Met dit aantal deelnemers werd niet het record van vorig jaar gebroken, toen er 3400 deelnemers kwamen, maar er blijkt dus nog steeds grote belangstelling voor deze loop. De loop is minder massaal dan de 4Mijl, en mede daardoor aantrekkelijk als gezinsloop.

Eigenlijk bestaat de Plantsoenloop uit vier afstanden: de afstanden 1 km, 2 km, 4 km en 8 km. Daardoor is er voor elk wat wils: voor gevorderden of beginners, voor jong en oud.

Bij de Plantsoenloop geldt misschien nog wel meer dan voor de 4Mijl: deelnemen is belangijker dan welke tijd je maakt. Want het is een zeer sfeervolle loop, waar je echt kunt genieten van de vallende bladeren, de schitterende kleuren, en natuurlijk ook van de gezellige sfeer.

“De Plantsoenloop is hét evenement voor de hele familie. We zien dat ouders met hun kinderen mee doen en dat de opa’s en oma’s langs de kant staan. Het is de ideale combinatie tussen gezelligheid, sport en entertainment”, aldus na afloop een tevreden Michelle Mencke, projectmanager van de Plantsoenloop Groningen.

Toch zijn prestaties beslist niet onbelangrijk. En soms zeer indrukwekkend.

De winnaar van de 8 km mannen, de ‘Koningsloop’, kwam niet als een verrassing. Precies vorig jaar finishte Niek Blikslager als eerste, in een tijd van 24.52. Lianne van de Belt won de ‘Koninginnenloop’ en werd met een tijd van 29.16 ruim eerste bij de vrouwen. Job IJtsma (12.19) en Jetske van Kampen (14.25) waren de snelste man en vrouw op de 4 km.